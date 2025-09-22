Bölcs választás kell az Unióban is

Csizmadia László Civilek.Info: „Az Unió tagállamainak polgárai egyre többen ismerik fel, hogy bölcsen szükséges választaniuk. A föderalistának nevezett birodalom építőit, kiemelten Ursula von der Leyent és a Néppárt vezetőjét, Manfred Webert megbocsájthatatlan felelősség terheli. Érzik ezt ők is. Azonban menekülési útként tévesen segítik az illegális bevándorlást és nyíltan háborúpártiakká váltak. Miközben bőrüket mentik, az Unió polgárainak befizetett adóit számolatlanul szórják Ukrajnának. A rövidesen az Unió tagországaiban bekövetkező országgyűlési választások nem egy, nemzetüket eláruló országvezetők távozását jelentik. A nemzetükkel szembefordult vezetők nem tudtak különbséget tenni a fehér és fekete szín között, legjobb esetben is a szürkét választották. Pontosabban fogalmazva, a jó helyett a rosszat követve teszik tönkre hazájukat és Európát. Kontinensünk népe békét kíván, mielőbbi fegyvernyugvást, elfogadott határok mellett történő szerződést. Egy reformált Európai Unióban a szövetséges államok gazdasági együttműködését látják jövőképként, konszenzusos megoldásokkal. A világkereskedelem szabadsága mellett teszik le voksukat, mert ez a jóléti államok számának növelésével járna. A keresztény-nemzeti konzervativizmus szerint a szuverén államok egyenrangú szövetsége mindent visz.”