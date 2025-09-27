Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Bolsevizálódó társadalmunk

Bolsevizálódó társadalmunk

Vésey Kovács László
2025. 09. 27. 15:16
Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Mert nem hülyék vagyunk, csak türelmesek. Sőt jámborak. Mert szeretjük azt a rendezett, kiszámítható, nyugodt életet, amelyre hihetetlenül hosszasan vágyakozott ez az ország, és legalább egy icipicit belekóstolhattunk a közelmúltban. Annyira szeretjük, hogy még akkor is próbálunk ragaszkodni hozzá, amikor már nincs, mert a woke–antifa lelki és szellemi vírusokkal folyamatosan fertőzött, bolsevizálódó társadalmunk már nem ilyen. Ideje tehát nekünk is felébrednünk, mert az az élet, amelyre vágyakoztunk, csak egy szempillantásig tartott, és máris itt van a következő háború, amit a legkevésbé sem akartunk. Lehet, hogy emiatt naiv hülyének látszottak a patrióták. De nem vagyunk hülyék, csak lassan állunk neki ténylegesen, mert tudjuk, hogy ha felfordulás van, az mindig pusztulással jár. Pusztulni pedig csak olyasmi fog, amit mi építettünk fel, mert mi szoktunk építkezni. Pontosan tudjuk viszont, hogy kivel állunk szemben. Ti vagytok a sátánisták. Egy ideje már leplezetlenül mutatjátok, úgyhogy nincs ebben semmi titok. Tudjuk, látjuk, hogy sok embert magatokkal tudtok ragadni, de sose lesztek elegen, és sose lesztek elég erősek a végső győzelemhez.” 

