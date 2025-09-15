Rendkívüli

Budai disznóság

Budai disznóság

Budai disznóság

Rivafinoli Francesca
2025. 09. 15.
Francesca Rivafinoli, Mandiner: „Aki az életösztönét jódolgában elveszítve az utóbbit is a végletekig babusgatja, méghozzá a hazafelé tartó védtelen iskolás és a hajnalban munkába induló nő kárára, az sajnos a német Zöldek szintjét hozza. Csak odáig ne jussunk el, hogy akár „csak” egy közlekedési baleset után a sztenderd német szörnyülködést is halljuk, hogyaszondja: „Rettenetes, felfoghatatlan; érthetetlen, hogyan történhetett”. Értem én, persze, a vadvilág iránti vonzalmat, hogy ne érteném, sőt – ha Greta Thunberg meglátná a hatáskörömbe tartozó zöldterületeket, aszfalthoz szokott szemei tán még kápráznának is attól a klímabarát, befogadó biodiverzitástól. Az azonban különös, hogy épp a tápláléklánc tetején elhelyezkedő, behemót és opportunista urbánus vaddisznó válik szent tehénné.”

