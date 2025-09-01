Schiffer András Facebook: „Ezért nem kockáztatja a szabadságát az a politikus sem, aki internetblokkolóról fantáziál, aki megíratja a sajtójával, hogy a szír diktátor Budapestre menekült, aki azt állítja, hogy sajtópereket nyert olyan orgánummal szemben, amelyiket eddig be sem perelt. Most legalább megtudtuk, hogy egy kormányváltással, a „médiaszabadság” jegyében, ebben is minden másképpen lesz. Gondolom majd a Helsinki Bizottság kiutazik Brüsszelbe és szépen elmagyarázza az éppen szabad lábon levő uniós igazságügyi biztosnak, hogy az intézkedés szükséges és arányos Orbán leváltása/bebörtönzése, továbbá az atlantista befolyás akadálytalan érvényesítése érdekében, a biztos meg éppúgy megértő lesz, ahogyan Varsóval is az volt. Már csak egy cenzúraosztályt kellene felállítani: szolgálatra jelentkezik Lendvai Ildikó.”