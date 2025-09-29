Csak rázza a pofonfát

Batka Zoltán Népszava: „A DK blöffjére – „ki az a Zsolt bácsi?” – Semjén és Orbán is ordenáré baklövést követett el, beleálltak egy bizonyíték nélküli műbotrányba. A láthatóan hisztérikus üzemmódba kapcsolt NER benzinnel próbált tüzet oltani: Kocsis Máté másnapi agymenésében olyan hagymázas összeesküvés-elméletet delirált össze, amihez képest a Rajk-per vádirata száraz tényfeltárás, Tuzson Bence miniszter pedig egy összecsapott, propagandától bűzlő jelentéssel lerombolta a hatóságok maradék hitelét.”