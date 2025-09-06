Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csapás a Tiszára

Csapás a Tiszára

Nagy Attila Tibor
2025. 09. 06. 16:37
Nagy Attila Tibor Magyar Hang: „Hiába minden tagadás: az Index-cikk és Tarr Zoltán Tisza-alelnök egy-két szerencsétlen mondata lehetőséget ad a Fidesznek egy nagyarányú kommunikációs támadásra. Ez rosszabb, mint a Kollár Kinga-ügy, ugyanis míg a Tisza EP-képviselőjéről korábban alig hallott valaki ebben az országban, az adózás témája viszont nagyon sokakat érint és érdekel. Ha a kormányoldal képes sok választópolgárral elhitetni, hogy Magyar Péter pártja adót kíván emelni, akkor félig-meddig nyert ügye lesz.”

