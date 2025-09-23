„Digidagi és haverjai”

Pottyondy Edina Facebook: „A gyűlöletkeltés pápái padlógázzal vették be a morális hajtűkanyart, és áldozati pózba vágták magukat. Elkezdődött a “Ki az erőszakosabb a végén?” társasjáték.”
Pottyondy Edina Facebook: „A gyűlöletkeltés pápái padlógázzal vették be a morális hajtűkanyart, és áldozati pózba vágták magukat. Elkezdődött a “Ki az erőszakosabb a végén?” társasjáték.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.