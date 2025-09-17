„Digitális huligánok”

Pottyondy Edina, Facebook: „A miniszterelnök, aki arra esküdött fel, hogy minden magyart képviselni fog, bűzös rovarokhoz hasonlítja a politikai ellenfeleit. Ruszin-Szendi Romulusz önvédelmi fegyverrel jár lakossági fórumokra, mert félti a biztonságát. Egy időzített bombán ülünk. A kormányzat mintha provokálná az erőszakot. Polgárháború felé menetelünk. A Fidesz olyan közéletben érdekelt, amit szerb elvtársuk, Vucic teremtett. Ebben a helyzetben mindennél fontosabb nyugodtságot, emberséget, civilizáltságot demonstárlni. Nekik Megafonjuk van és digitális huligánjaik. Nekünk József Attilánk és igazságunk.”