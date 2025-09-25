Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Dobrev és a rágalomkampány

Dobrev és a rágalomkampány

Deák Dániel
2025. 09. 25. 15:53
Deák Dániel Facebook: „Tudják nagyon jól, hogy amit terjesztenek, az szemenszedett hazugság, mégis totális gátlástalansággal csinálják tovább. Egy többgyermekes édesapát vádolnak minden bizonyíték nélkül az egyik legundorítóbb bűncselekménnyel. Mindezek után vicces visszanézni, ahogy egy hete Dobrev Klára a személye elleni támadásról beszélt, és kikérte magának azt az újságcikket... Mint akkor fogalmazott: „Ma este van egy nehéz beszélgetésem a 10 éves kisfiammal. Ezt senkinek nem kívánom.” Most szerinte Semjén Zsolt például hogy van ezzel egy ilyen rágalomkampány után? Ezek után Dobrev Klára ne kérjen ki magának semmit!”


 

