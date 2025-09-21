Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

DPK-találkozó

DPK-találkozó

Trombitás Kristóf
2025. 09. 21. 15:20
Trombitás Kristóf (Trombi) Facebook: „Ott voltam a tegnapi DPK-találkozón. és mielőtt erre kitérnénk, beszéljünk arról a vádról, hogy alig nézték online, ajaj. barátaim, nem baj az, ha az ellenfelünk vádjairól beszélünk, különösen úgy, hogy ugyanúgy ellenfeleink a politikai aktivista újságírók, mint Magyar Péterék. A magunkfajta ember már csak olyan, hogy ha kötelesség vagy nagyon komoly elkötelezettség nem fűzi egy tömegrendezvényen megjelenni, akkor a családjával tölti az időt. és mondjátok el nekem, aki nem volt, nem tudott ott lenni tegnap a Papp Lászlóban, ellenben az utolsó nyári hétvégét élvezhette ki, minek bújta volna a gépét/telefonját? Megnézi majd este, ugyanúgy értékelni fogja. bizonyítja ezt az is, hogy amikor e sorokat írom, a Patrióta élő közvetítésének teljes nézettsége - hiszen utólag is lehet nézni -, 81 ezernél jár, Lázár János beszédének kivonata 40, Orbán Viktoré 43 ezernél. fog ez szépen nőni. És mi csak egy műhely vagyunk a több közül.”

