Dupla veszély

Robert C. Castel Facebook: „Nem véletlen, hogy az irániak 2019-ben, az ARAMCO elleni támadáskor éppen cirkálórakétákat választottak ballisztikus helyett. Mindmáig nem tudja senki biztosan, hogy a lövedékek Iránból vagy a húszik területéről érkeztek-e. Az ukrán háborúban ez a kétélűség duplán veszélyes. Egyrészt Ukrajna orosz célpontokat támadhat, miközben azt a látszatot kelti, hogy a rakéták Lengyelországból vagy más NATO-területről jöttek. Másrészt a nyugati szövetségesek is megkísértődhetnek: a Flamingót saját kezűleg, Ukrajnán kívülről indítva, miközben mindent Kijev nyakába varrnak. Mindkét forgatókönyv ugyanoda vezet: a háború kiszélesedéséhez, ahhoz a rémálomhoz, amit Tom Clancy már akkor papírra vetett, amikor mi még a középiskola padját koptattuk.”