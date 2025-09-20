Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Egyet tudok: ti sem tudtok.”

Hont András
2025. 09. 20. 15:18
Hont András Facebook: „Nem tartom túl valószínűnek, hogy egyetlen lejárató iromány miatt valaki öngyilkos lesz, de természetesen tévedhetek. Mindenesetre a folyamatosan visszafogott, tárgyszerű, magát hamari kijelentésekre sohasem ragadtató Márki-Zay polgármester, a kényszeresen mértéktartó és elfogulatlan Magyar Hang, valamint a mély tudású és rendre szofisztikáltan gondolkodó Gulyás propagandista közléseit mint hiteles forrást óvakodva kezelném. Elképzelhető, hogy a cikk hozzájárult a tragédiához, fogalmam sincs. Semmit sem tudok az esetről, annak hátteréről, a tragikus sorsú (Isten nyugosztalja!) rendőr-alezredes életéről. Egyet tudok: ti sem tudtok.”


 

