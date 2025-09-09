Egyrészt, másrészt

Török Gábor Facebook: „Ugyanakkor a mechanizmus mégis hasonló: az ellenzéki párt programjáról szóló beszéd - miközben az adóemelés vádja természetesen veszélyes és ártalmas a Tisza számára -, még ebben a formában is segítséget nyújt Magyar Péter pártjának. Egyrészt lehetőséget ad arra, hogy nagyobb figyelem mellett mondhassa el saját programját, másrészt indirekt módon a Fidesz is azt üzeni az ellenzéki párt programjáról való beszéddel (és különösen azzal, hogy csodafegyverét, a konzultációt is erre használja), hogy elképzelhetőnek tartja a kormányra kerülésüket, márpedig ez minden "kormányszűz" pártnak az egyik legnagyobb ajándék.”



