Fricz Tamás Demokrata: „Az jól látszik, hogy Tisza egyszemélyes párt, és Magyar Péteren kívül lényegében nincs benne tehetséges politikus. A holdudvara harmatgyenge. Tarr Zoltán, Kollár Kinga, satöbbi sorban szerepelnek le, ráadásul olyanokat mondanak, amik elriasztják a választópolgárt. A legkevésbé sem tartom kizártnak, hogy a Tisza is arra a sorsra jusson, hogy amint közeledünk a választásokhoz, annyi hibát követ el és annyi félreérthető dolgot mond, vagy annyi elfogadhatatlan javaslattal áll elő – amelyek egyébként naponta változnak –, hogy mindezek önmaguktól is lefelé húzzák Magyar Pétert. Láttunk már ilyet, négy évvel korábban Márki-Zay Péter a választási kampány vége felé, ahogy a szomszédban a háború kitört, nagyobbnál nagyobb baromságokat kezdett beszélni, és ezzel lényegében ledarálta az összefogó baloldali ellenzék esélyeit. Elképzelhető, hogy ez a forgatókönyv megismétlődik, de erre nem lehet alapozni, a pakliban az is benne van, hogy a Tisza már ez év végére összekapja magát.”