Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Egyszemélyes párt

Egyszemélyes párt

Fricz Tamás
2025. 09. 14. 15:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fricz Tamás Demokrata: „Az jól látszik, hogy Tisza egyszemélyes párt, és Magyar Péteren kívül lényegében nincs benne tehetséges politikus. A holdudvara harmatgyenge. Tarr Zoltán, Kollár Kinga, satöbbi sorban szerepelnek le, ráadásul olyanokat mondanak, amik elriasztják a választópolgárt. A legkevésbé sem tartom kizártnak, hogy a Tisza is arra a sorsra jusson, hogy amint közeledünk a választásokhoz, annyi hibát követ el és annyi félreérthető dolgot mond, vagy annyi elfogadhatatlan javaslattal áll elő – amelyek egyébként naponta változnak –, hogy mindezek önmaguktól is lefelé húzzák Magyar Pétert. Láttunk már ilyet, négy évvel korábban Márki-Zay Péter a választási kampány vége felé, ahogy a szomszédban a háború kitört, nagyobbnál nagyobb baromságokat kezdett beszélni, és ezzel lényegében ledarálta az összefogó baloldali ellenzék esélyeit. Elképzelhető, hogy ez a forgatókönyv megismétlődik, de erre nem lehet alapozni, a pakliban az is benne van, hogy a Tisza már ez év végére összekapja magát.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.