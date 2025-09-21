Élhető Magyarország

Rákay Philip Facebook: „Kedves DPK-sok! Felejthetetlen nap volt a tegnapi! Megmutattuk, hogy sokan és sokfélék vagyunk, de patriótaként mindannyian ugyanarról a magabíró, élhető, biztonságos Magyarországról álmodunk! Szabó Zsófi oldala-val együtt minden színpadra lépő művész, sportoló, tudós, politikus és közéleti ember nevében hálásan köszönjük a felénk áradó szeretet, az eseményről készült sok-sok megosztást, és persze hálásak vagyunk azoknak is, akik a közvetítéseken keresztül követték az eseményeket. Több mint húsz éve mondjuk, s ma is igaz: Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”