Kötter Tamás Facebook: „Konstantinos Bogdanos szerint Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet. Mit jelent ez?! Ha az alap megrendül, ahogy megrendült Párizsban, Londonban és Berlinben, minden széthullik körülöttünk. Nincs többé egy elfogadott, önként követett normarendszer, amely egyben és békében tartja a társadalmat. Különféle normarendszerek, különféle igazságigényekkel lépnek fel, ahol a rend nem a közmegegyezésen, hanem az erőszakon alapul. Az állam kénytelen be nyomulni olyan, addig privát szférába is, ahol a rendet -kulturált viselkedés stb - önkéntes szokáskövetéssel a polgárok tartották fenn. Ez iszonyú erőforrást igényel és jelenlétet, ami hosszú távon nem fenntartható. Marad a káosz és a különféle kultúrák harca egymás ellen. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk; és ha tényleg el akarjuk kerülni, nem szabad Brüsszel és egyben bevándoroltatás párti kormányt választani magunknak!”



