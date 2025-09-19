Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Eltérő modell

Eltérő modell

Kötter Tamás
2025. 09. 19. 16:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás Facebook: „Konstantinos Bogdanos szerint Orbán Viktor miniszterelnök modern thermopülaiként zárja le a határokat, őrzi a szuverenitást és kultúrát, bizonyítva, hogy eltérő modell is működhet. Mit jelent ez?! Ha az alap megrendül, ahogy megrendült Párizsban, Londonban és Berlinben, minden széthullik körülöttünk. Nincs többé egy elfogadott, önként követett normarendszer, amely egyben és békében tartja a társadalmat. Különféle normarendszerek, különféle igazságigényekkel lépnek fel, ahol a rend nem a közmegegyezésen, hanem az erőszakon alapul. Az állam kénytelen be nyomulni olyan, addig privát szférába is, ahol a rendet -kulturált viselkedés stb - önkéntes szokáskövetéssel a polgárok tartották fenn. Ez iszonyú erőforrást igényel és jelenlétet, ami hosszú távon nem fenntartható. Marad a káosz és a különféle kultúrák harca egymás ellen. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk; és ha tényleg el akarjuk kerülni, nem szabad Brüsszel és egyben bevándoroltatás párti kormányt választani magunknak!”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.