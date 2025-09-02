„Elutasított támogatás”

Rónay Tamás Népszava: „Nem, nem Ukrajna jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a kormány. Az több ezermilliárd forintos uniós támogatás elutasításával, amelyhez képest a Norvég Alap 74 milliárdja már aprópénznek tűnik, az Erasmus ösztöndíj megszűntetésével, vagy azzal, hogy nem tejesítettük az EU migrációs előírásait, ezért már 200 millió euróval tartozunk az Uniónak és minden nap ezt egymillióval fejelik meg. Ha az emberek nem veszik észre, ki is jelenti a valós veszélyt, a következő kormányzati ciklusban Magyarország már Belarusz sorsára juthat.”