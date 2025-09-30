Emblematikus tévedés

Szánthó Miklós Facebook: „Magyar Péter a szó legszorosabb értelmében hazugsággal akar hatalomra jutni. Érzi, hogy az adóemelős sztori ráég. Ezért elterjesztet egy virtigli fake news-t először a magukat veleményvezérnek álcázó kóklerekkel, kamusztorikban utazó ügynökökkel, majd az újságírást a dezinformálással szándékosan összekeverő, külföldről finanszírozott "sajtóval". Hogy aláássa a közbizalmat, káoszt és anarchiát teremtsen. Mikor ez a próbálkozás a valóság falába ütközik, belefúj a gyűlölet fanfárjába, terjedjen csak tova a pogány lárma hangulata! A stabilitásba, biztonságba, nemzeti építkezésbe láthatóan beleőrült baloldal emblematikus tévedése Magyar Péter. Zsákutca. Már nekik. Nekünk csak egy rossz emlék csendjét hagyja majd maga után.”



