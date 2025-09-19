Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Emlékeztetni közös sikereinkre

Csizmadia László
2025. 09. 19. 16:32
Csizmadia László Civilek.Info: „Azokra a dezinformációkra, csalfa hírekre, hibás adatokra, amik a választások során megjelennek az ellenzék szájából, ennek a naszádnak úgy kell reagálni, hogy friss, megbízható adatokat vigyen magával, a csalásokat leplezze le, és mindenfajta erőszak nélkül, biztonságot nyújtson azoknak az embereknek, akik békében akarnak élni. Joguk van ahhoz, hogy olyan információkat, ellenőrizhető adatokat kapjanak, melyek megerősítik őket a választások során…Ez a kormány a választóival együttesen olyan érdemeket szerzett tizenhat év alatt, amit nem lehet eltagadni. A CÖF-CÖKA-hoz beérkező szellemi honvédő vélemények is azt erősítik meg bennünk, hogy e mellé a kormány mellé nem tud alternatívát állítani a jelenlegi ellenzék. A dolgozó emberek sikerét a másfél évtized alatt, a nulláról való indulástól egyfajta eredményig eljutást viszont be kell mutatni.”

