Encino MAN (Kőbunkó)

Nagy Attila Tibor Facebook: „Volt egy szőke hajú kedves hölgy, aki "Mikor telt be a pohár önnél, Péter? " kérdést tette fel. Magyar Péter közbevágott a kérdező szavába, kijavítva, hogy nem volt fideszes képviselő és arra kezdett el gyanakodni a pártelnök, hogy a hölgy összebeszélt a jelen lévő Futó Boglárka Hír Tv-s munkatárssal. Nem ismerem a kérdező hölgyet, nem tudom, ismeri-e Futó Boglárkát, ott a helyszínen nem láttam őket összebeszélni. A kérdező hölgy a kérdés feltétele a kérdése feltétele előtt még tapsolt, de Magyar Péter válasza közben arrébb ment. Vélhetően megbántódott. Nem volna szabad így bánni az emberekkel.”