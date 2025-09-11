Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Encino MAN (Kőbunkó)

Encino MAN (Kőbunkó)

Nagy Attila Tibor
2025. 09. 11. 7:50
Nagy Attila Tibor Facebook: „Volt egy szőke hajú kedves hölgy, aki "Mikor telt be a pohár önnél, Péter? " kérdést tette fel. Magyar Péter közbevágott a kérdező szavába, kijavítva, hogy nem volt fideszes képviselő és arra kezdett el gyanakodni a pártelnök, hogy a hölgy összebeszélt a jelen lévő Futó Boglárka Hír Tv-s munkatárssal. Nem ismerem a kérdező hölgyet, nem tudom, ismeri-e Futó Boglárkát, ott a helyszínen nem láttam őket összebeszélni. A kérdező hölgy a kérdés feltétele a kérdése feltétele előtt még tapsolt, de Magyar Péter válasza közben arrébb ment. Vélhetően megbántódott. Nem volna szabad így bánni az emberekkel.”

