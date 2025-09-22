Energetikai öntökönrúgás

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Ursula és Macron megpróbálták befújni Magyarországot és Szlovákiát Trumpnál, aminek köszönhetően Trump felszólította Magyarország és Szlovákia kivételével az összes EU-s tagállamot, hogy az önfeledt hazudozás és tagadás helyett tényleg váljanak le az orosz LNG-ről és az orosz olajról. Ursula ezért kénytelen volt a 19. szankciós csomag részeként tilalom alá helyezni azokat az üzleteket, amiket eddig letagadtak, de azért folytattak Oroszországgal. És mivel ezek egyáltalán nem érintik Magyarország és Szlovákia energiakereskedelmét, kerülőúton, a szerződések és a megállapodások ellenére, próbálnak minket is kimozgatni az egyre látványosabb versenyelőnyünkből, amit az oroszellenességbe belebolondult országok öntökönrúgása okozott.”