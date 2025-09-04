Bálint Botond Pesti Srácok: „A Tisza és az átlag menőnek látszó tiszás pontosan olyan, mint Magyar Péter, aki nem a saját jogán, hanem a családja okán került a pikszis közelébe, jól is ment férjhez, akarom mondani jól is nősült, de a saját „tehetsége” semmiféle komoly gazdasági, politikai, társadalmi, közigazgatási pozícióra nem predesztinálta. Az ambiciózus, de kudarcos és alkalmatlan emberek motivációit soha nem szabad alábecsülni. Ezek az emberek sokkal többet gondolnak magukról, mint egy átlagos szocialista politikus 2002 után, pedig az sem volt olyan kevés. Dálnoki Ákosban, aki Tarr Zoltán társa volt a Tisza aktuális önkinyíró botrányában, sokkal inkább az az SZDSZ-hez köthető eszelős gőg érhető tetten, hogy mi nemcsak okosak vagyunk és szakértők is értelemszerűen, hanem csak egyedül mi tudhatjuk jól.”