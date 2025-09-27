Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Puzsér Róbert
2025. 09. 27. 7:42
Puzsér Róbert Facebook: „A Tisza Párt Magyar Péter másik neve, időnként így szólítják – csakhogy a kormány leváltásához, a rendszer lebontásához, a nemzet egyesítéséhez nem lehet elég egyetlen ember, akármennyire szeresse is a kamera. Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért. A Tisza Párt fővárosi és európai képviselői szinte egyáltalán nem mutatkoznak – holott a politika köztudottan csapatjáték. Amikor Magyar Péter úgy fogalmazott, nem biztos, hogy ő odafér a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjei közé, akkor tényleg tisztelte a választóit? Van bárki ebben az országban, aki el tudja képzelni, hogy jövő tavasszal ne Magyar Péter legyen a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje? Mondhatta volna akár azt, hogy ambicionálja a miniszterelnök-jelöltséget, de azt akarja, hogy más erős jelöltek is induljanak – ez hihető, ugyanakkor államférfiúi megnyilatkozás lett volna. Nem volna hasznosabb és hitelesebb csapatot építenie, és vezetőként viselkednie?”

