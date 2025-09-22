Feje tetejére állt világ

Dezse Balázs Pesti Srácok: „Vannak olyan fordulópontok, amik valamilyen formában befolyásolják a világ alakulását, és vannak olyanok, amik a világ alakulása mellett az ember személyes kis világát is a feje tetejére állítják. Ez utóbbi kategóriába tartozik a Charlie Kirk kivégzését követő időszak egészen máig, hiszen most vannak, akik szembesülhettek azzal, hogy a személyes ismeretségi körülkben, esetleg a szűk baráti társaságukban, extrém esetekben még a családjukon belül is lehetnek olyanok, akik egészen mást gondolnak a gyilkosságról, mint azt korábban hitték. Sokan érezhetik most ezt Amerikában.”