Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Féljetek! - ez az üzenet

Féljetek! - ez az üzenet

Szabó Gergő
2025. 09. 12. 7:59
Szabó Gergő Pesti Srácok: „Sokféle vezető, influenszer, aktivista, politikus vagy akár csak gondolkodó van a világon, aki néhány meggyőző szóval, történettel, érvekkel és szeretettel tud hatni az embertársaira, a jó embereknek mindig könnyebb dolguk lesz, hiszen a természet mellettük van, nem úgy a természetellenes, beteges önsorsrontókkal, akik mindenki életét tönkre akarják tenni saját nyomorultságuk miatt. A világ azonban fordulóponthoz érkezett. A közösségi médiumok eszementen ontják magukból a szennyet, elkorcsosult és beteg dolgokat propagálnak, a deviancia lett az érték, és a megfelelő háttér nélküli emberek közül nagyon sokan vonaglanak kikötött aggyal a semmibe, a pusztulásba. A normalitás az utolsó védvonalain harcol, és most akarják végleg megroppantani az egyenes gerincet. Féljetek! Ez az üzenet.”

