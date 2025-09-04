Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fertőző betegség

Németh Balázs
2025. 09. 04. 8:10
Németh Balázs Facebook: „Ez valami fertőző BETEGSÉG LEHET! A momentumos Fekete-Győr András után már Karácsony Gergelynek is olyan látomásai vannak, hogy a Fidesz PÉNZT ÍGÉRT NEKI a ‘26-os választási indulásért. Úgy tűnik, ragályos a hazudozás! Pedig Fekete-Győrnek már papírja is van róla, hogy kamuzott. Ő persze nem mert feljelentést tenni (hiszen tudta, hogy nem igaz, amit mond…), a DK viszont a rendőrséghez fordult az “ügyben”. Ám Fekete-Győr semmiféle bizonyítékkal nem tudott szolgálni az állítólagos fideszes megkereséssel kapcsolatban. Micsoda meglepetés! Az egész mesét csak azért találta ki, hogy 5 perc hírnevet kapjon a dollármédiában. Megkapta. Most Karácsony Gergely állt elő ugyanezzel a sztorival, tegnap este az ATV-ben. A rend kedvéért: Karácsony Gergely ugyanúgy kamuzik, ahogy Fekete-Győr András. Nem kereste meg a Fidesz, hogy elinduljon a jövő tavaszi választáson!”


 

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

