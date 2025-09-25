„Gyűlöletközösségek”

Puzsér Róbert Facebook: „ Magyarország nem a korrupció miatt sikertelen: a korrupció mértéke nagyjából hasonló a kelet-közép-európai régió más államaiban is. Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet, mert egymás világnézetének mínusz egyes szorzatából merítenek identitást. Ha ez a két gyűlöletközösség nem lesz képes meghaladni a hideg polgárháború szellemét, a jövő Gyurcsányainak és Orbánjainak uralma folyatatódni fog, és a kollektív ingerültség végleg elemészti a magyarok jövőjét.”