Hadova nyelv

Máthé Zsuzsa Facebook: „GyűlöletKötcse-live… Az e percekben debütáló Tisza alelnök hölggyel egy újabb majdani vagyonadó fizető a láthatáron. Balatonfüreden az ifjú hölgy az alábbi wellness- és konferencia komplexum tulajdonosa. Árad a luxus és a pénz a Tisza kötcsei színpadán… A következő “meglepetés” felszólaló a gazdag bankár, aki burkoltan megfenyegeti az előtte megszólaló milliárdost, majd sunnyogva adóemelést jelent be az igazságosság jegyében. Nem lehet egyszerű a helyzete… A megszorító csomag hadova nyelven: “az állam nem hazudhat tovább magának és nekünk sem”.



