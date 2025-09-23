Hont András Facebook: „Amúgy meg: שנה טובה. Egy nappal azt követően, hogy a Hamász, a haladárok üdvhadserege nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre Gázában. A tények kedvéért: palesztinokat öltek.”
Így írnak ők – Szeptember 23., délelőtt
