Haladárok üdvhadserege

Haladárok üdvhadserege

Hont András
2025. 09. 23. 7:50
Hont András Facebook: „Amúgy meg: שנה טובה. Egy nappal azt követően, hogy a Hamász, a haladárok üdvhadserege nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre Gázában. A tények kedvéért: palesztinokat öltek.”

