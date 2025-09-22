Kötter Tamás Facebook: „Most éppen Kármán András (Tisza új gazdasági éceszgébere) egy most kiszivárgott előadásában arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam. Ám itt nem állt meg. Az előadása további részében kritizálta a jelenlegi magyar adórendszert, amely véleménye szerint nem arányos és igazságtalan. Mint fogalmazott: a Tisza célja egy „igazságosabb adórendszer, egy méltányosabb közteherviselés kialakítása, ahol közügyek pénzügyi terhei valóban arányosan, és az állampolgárok jövedelmi, vagyoni lehetőségéhez jobban igazodva kerülnek meghatározásra”. Szóval egy Tisza kormány esetén ugrik a 9%-os társasági adó és a 15%-os SZJA valamint a családi adókedvezmény. Helyette lesz mindkét szektorban sávos adózás; vagyonadó (arra a konkrét kérdésre, hogy annak mi lesz az alsó határa nem tudott vagy akart választ adni); ingatlan adó. Ami nem lesz, az a szektorális különadó; nem is fog búsulni a bankigazgató. Ezek bizony brüsszeli elvárások; és ezeket a brüsszeli elvárásokat bizony a Tisza teljesítené is. Tudod! Hallgass az eszedre és szavazz a Fideszre.”