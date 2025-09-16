Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hallgatnak az elnökök

Hallgatnak az elnökök

Tarjányi Péter
2025. 09. 16. 8:14
Tarjányi Péter Facebook: „Egyre nagyobb baj a gyűlölet itthon. Folyamatosan ömlik ránk a hírekből, a politikából, a közbeszédből. Pusztít, rombol, megoszt. És ami a legrosszabb: lassan természetesnek tűnik. Ami azonban a legjobban bánt: azok hallgatnak, akiknek pont az lenne a feladatuk, hogy megvédjék a nemzet egységét. A köztársasági elnökök. A múlt és a jelen. Ők a társadalom immunrendszerének őrzői lehetnének. Az ő szavuk, az ő jelenlétük adhatna erőt és kapaszkodót. Nem egy-egy ünnepi beszédben, hanem a mindennapokban. Iskolában, gyárban, faluban és városban. Hidak építésével a társadalomban. Példamutatással a mindennapokban.”


 

