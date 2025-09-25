Kondor Katalin Magyar Hírlap: „Megzavarodott világunk semmi, de semmi megnyugvást nem ígér nekünk sem hétköznapjainkban, sem ünnepnapjainkban. Nem túlzás, mára már tény, hogy békéért, a normális életért küzdő embereket ölnek meg jószerével naponta, őszintén megszólalni az egyre durvább, erkölcsét vesztett világban életveszélyes. Hiába óhajtjuk, hogy a bűn legyen bűn, s ami erkölcstelen, azt ne istenítsük, a hazugság pedig legyen hazugság, a rágalom meg legyen büntethető, ezen óhajainkat nem sikerült elérnünk. Ráadásul olyan időben élünk, amikor hamis messiások próbálnak káoszt teremteni az élet minden szegmensében.”