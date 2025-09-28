Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hasonló futóbolondok

Hasonló futóbolondok

Bálint Botond
2025. 09. 28. 15:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „Magyar Péter beszélhet össze és vissza, őt így szereti az egyszeri O1G-s választó, de ez senki másnál nem működik. Tehát a képviselőjelölteknél sem fog. Magyar Péter sem alkalmas egyébként képviselőjelöltnek a képességei és a kommunikációja alapján. Pártvezérnek is csak azért alkalmas mert van másfél millió olyan ember Magyarországon, aki a depressziója egyik okaként a kétharmadokat is számon tartja és bármit beszed, hogy egy kicsit jobban érezhesse magát. Magyar Péter a saját pártjában sem lehetne egyéni képviselőjelölt, ha nem ő lenne a névadó, hiszen agresszív, bunkó, összeférhetetlen, kiszámíthatatlan, lenézi a nőket, problémás a magánélete, nincs normális polgári szakmája és sorolhatnánk. Viszont pártelnökként alapvetően hasonló embereket vonz, akiknél viszont nagyon problémás lenne, ha rendelkeznének valami hasonló torz karizmával, mint amilyen a pártvezérnek van. Zavarná a lehetséges konkurencia Magyar Pétert és óriási veszélyeket jelentene a pártra is, hiszen egy hasonló futóbolondnak mindig nagyon különböznek a nézetei mindenki másétól és a normálistól is.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.