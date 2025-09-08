Hataloméhség

Csizmadia László CIVILEK.INFO: „Eszükbe sem jut, hogy a haza és a családok jobbléte érdekében terveiket a legitim kormányzás tetteivel szemben megmérettessék. Itt a bibi! Kiderül, hogy az ellenzék nemcsak, hogy nem fair, de bizonyítja alkalmatlanságát a kormányzásra. Sőt, hátat fordítanak saját követőik érdekeinek is. Vezetőik a legrosszabb piaci kofaként viselkednek. Hataloméhségük érdekében hazájuk érdekeit elárulják. Ha netán a kedves olvasó úgy véli, hogy Magyarországon ma ez a helyzet – nem téved! Az országgyűlési választásokig van időnk. Mérlegeljünk és csak aztán döntsünk!”