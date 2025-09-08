Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hataloméhség

Csizmadia László
2025. 09. 08. 15:57
Csizmadia László CIVILEK.INFO: „Eszükbe sem jut, hogy a haza és a családok jobbléte érdekében terveiket a legitim kormányzás tetteivel szemben megmérettessék. Itt a bibi! Kiderül, hogy az ellenzék nemcsak, hogy nem fair, de bizonyítja alkalmatlanságát a kormányzásra. Sőt, hátat fordítanak saját követőik érdekeinek is. Vezetőik a legrosszabb piaci kofaként viselkednek. Hataloméhségük érdekében hazájuk érdekeit elárulják. Ha netán a kedves olvasó úgy véli, hogy Magyarországon ma ez a helyzet – nem téved! Az országgyűlési választásokig van időnk. Mérlegeljünk és csak aztán döntsünk!”

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

