Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hiába magyarázkodnak a Tiszások

Hiába magyarázkodnak a Tiszások

Deák Dániel
2025. 09. 20. 15:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel Facebook: „Az, hogy a Tiszások magyarázkodnak, majd a saját holdudvarukhoz tartozó közgazdászok buktatják le, hogy hát jönnek a megszorítások. Nekem Bod Péter Ákos a kedvencem, aki ugye a Tisza szigeteknek egy kedvenc előadója, és akkor azt mondja, hogy összekacsintanak Magyar Péter és tudja mindenki, hogy miről van szó, de nem beszélnek a tervezett megszorításokról. Tehát, hogy vannak ilyen jelenségek. Ez ugye a szavahihetőséget csökkenti, tehát innentől kezdve bármit mond Magyar Péter a színpadon, bármit kiír a Facebookra, ígérheti azt, hogy száz évig fognak élni az emberek. Innentől kezdve fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor az alelnököd miért mondta azt, hogy a részleteket vagy a további információkat nem fogjátok a programotokról elmondani, mert abba belebuknátok.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.