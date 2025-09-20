Hiába magyarázkodnak a Tiszások

Deák Dániel Facebook: „Az, hogy a Tiszások magyarázkodnak, majd a saját holdudvarukhoz tartozó közgazdászok buktatják le, hogy hát jönnek a megszorítások. Nekem Bod Péter Ákos a kedvencem, aki ugye a Tisza szigeteknek egy kedvenc előadója, és akkor azt mondja, hogy összekacsintanak Magyar Péter és tudja mindenki, hogy miről van szó, de nem beszélnek a tervezett megszorításokról. Tehát, hogy vannak ilyen jelenségek. Ez ugye a szavahihetőséget csökkenti, tehát innentől kezdve bármit mond Magyar Péter a színpadon, bármit kiír a Facebookra, ígérheti azt, hogy száz évig fognak élni az emberek. Innentől kezdve fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor az alelnököd miért mondta azt, hogy a részleteket vagy a további információkat nem fogjátok a programotokról elmondani, mert abba belebuknátok.”