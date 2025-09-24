Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

„... hiszen nem is kérdezték”

„... hiszen nem is kérdezték”

Ceglédi Zoltán
2025. 09. 24. 15:13
Ceglédi Zoltán Facebook: „Egyszerűen nem értem, mit művel egy napja az ellenzéki sajtó, a tiszás elemzők és influenszerek. Hogy ki se mondták Semjén nevét, csak ő húzta magára?! No de itt a videó, kimondták. Hogy minek válaszolt, hiszen nem is kérdezték?! De itt a videó, szó szerint azzal, hogy válaszoljon. Emberek, én nem tudom, kicsoda Zsolti bácsi, és szégyene-bűne az a Semjénnel felálló kormánynak, hogy ez zajlik a gyermekvédelmi intézményekben. De az egy teljesen másik dolog, hogy egy teljes napja egy teljes nyilvánosság mondja a pirosra azt, hogy kék, az elhangzottakra, hogy nem hangzottak el, mert majd biztos ezzel váltjuk le Orbán velejéig rothadt rezsimjét. De ez így miben más?”

