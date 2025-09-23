Hiszti és tombolás

Susánszky Mátyás Origo: „Szóval a gyermekkorból átörökölt konstans szorongás itt már majdhogynem agresszív reakciókat váltott ki. Csakhogy, egy szabály van: a nyunyókát nem szabad elvenni, nem szabad a megvonásával büntetni. Mert akkor jön a tombolás. És Ruszin-Szendi Romulusszal éppen ezt csinálták. Megvonták tőle a nyunyókát. A következményekkel pedig senki sem számolt. A szorongást és a függőséget hosszú hónapok intenzív terápiájával lehet csökkenteni. De addig is, legalább egy vizipisztolyt adjanak Ruszin-Szendi Romulusznak. Nehogy a hisztiből tombolás legyen.”