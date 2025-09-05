Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hozzáállás

Hozzáállás

Papp László Tamás
2025. 09. 05. 15:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Papp László Tamás ÖT: „Hisz a szavazóik oroszlánrészét csöppet sem zavarta, hogy a régi ellenzék szépen belesimult a NER-be, miként az se, hogy az új ellenzék egyenesen a NER-ből jött. Ahogy az sem, hogy a politikai megváltó simán bevallja: ha a felesége Fidesz-karrierje nem törik derékba, esze ágában se lett volna ellenzéki pártot létrehozni. Megígérte ugyanis Varga Juditnak, hogy amíg politikai pozíciót tölt be, nem kritizálja nyilvánosan a Fideszt. „Ha megválasztották volna az Európai Parlamentbe, ma nem lennék itt” – mondta Magyar Péter. Ez aztán a gránitkemény elvi hozzáállás. Ha a nejem továbbra is NER-fejes, maradok, ha bukik, akkor viszont kilépek.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.