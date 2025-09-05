Papp László Tamás ÖT: „Hisz a szavazóik oroszlánrészét csöppet sem zavarta, hogy a régi ellenzék szépen belesimult a NER-be, miként az se, hogy az új ellenzék egyenesen a NER-ből jött. Ahogy az sem, hogy a politikai megváltó simán bevallja: ha a felesége Fidesz-karrierje nem törik derékba, esze ágában se lett volna ellenzéki pártot létrehozni. Megígérte ugyanis Varga Juditnak, hogy amíg politikai pozíciót tölt be, nem kritizálja nyilvánosan a Fideszt. „Ha megválasztották volna az Európai Parlamentbe, ma nem lennék itt” – mondta Magyar Péter. Ez aztán a gránitkemény elvi hozzáállás. Ha a nejem továbbra is NER-fejes, maradok, ha bukik, akkor viszont kilépek.”