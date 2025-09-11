Szánthó Miklós Facebook: „Azonban a mainstreamtől eltérő politikai álláspont miatti uszító, életellenes stílus és gyakorlat már rég itt van a mi szűkebb régiónkban is. A Trump elleni merényletkísérletet követte a Robert Fico elleni, majd pár hete a cseh miniszterelnök-jelöltet, Andrej Babišt támadták meg egy koncerten. Idehaza sem sokkal jobb a helyzet. A balos sajtó számára mindig nagy elégedettségre ad okot a "mocskosfideszezés" a koncerteken – melyeken hol a miniszterelnök fejbelövését imitálják, hol arról beszélnek, hogy mi lesz akkor, ha majd felakasztják. És ez csak a színpad lenne, elvont teátrális aktus? Nem éppen. Amit "hivatalosan" felmutatnak művészek, politikusok, az egy idő után tükröződik a hétköznapi cselekvésekben. Normálissá válik. Így a "szeretetország" jegyében nálunk még csak (?) ott tartunk, hogy a konzervatív újságírót akasztással fenyegetik, a védelmére kelő, babát a kezében tartó (!) kismamát meg fenyegetőleg körbeállják és megfélemlítik - vagy a fiatal jobboldali riportert taszigálja a magára kormányaspiránsként tekintő párt egyik vezetője. A Tisza rendezvényein rendszeressé vált, hogy aki nem megfelelőt kérdez Magyar Pétertől, azt legalább verbálisan abuzálják. Azért írtam fentebb az amerikai példákat, mert az USA-ban is így kezdődött. Először fórumokon, szóban, aztán tettlegességgel, végül golyókkal.”



