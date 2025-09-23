Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „A baloldali politikusok, celebek, véleményformálók felelőssége tehát megkérdőjelezhetetlen Charlie halálát az ő hergelő gyűlöletpolitikájuk okozta. És sajnos errefelé megyünk Magyarországon is. Megy a dehumanizálás, más emberek elleni agresszióra való lázítás, akasztófázás, mocskosfideszezés. Mindez megengedhetetlen. Akár nyíltan, akár burkoltan történik. Mi, a Hobbistában igyekeztünk sohasem átlépni egy határt; de nem biztos, hogy ez mindig sikerült. Ezért mostantól fokozottan ügyelünk rá, hogy senkiről se beszéljünk dehumanizáló módon. Barátainkat, kollegáinkat is erre kérjük a kormánypárti médiában. És várjuk az ellenzéki csatornákat, médiumokat, podcastereket, celebeket is, hogy ők is csatlakozzanak. Várjuk a Partizántól, a Jólvanezígytől, Pottyondytól, Puzsértól, Noártól, Dave világától, és a többiektől… de a Telex-től, a 24-től, a 444-től, HVG-től… és az RTL Klubtól, a Klubrádiótól, az ATV műsorvezetőitől is, hogy mostantól ne hazudjanak, ne ferdítsék el a szavainkat. Ne címkézzenek senkit olyan degradáló jelzőkkel, amelyek emberi mivoltukat kérdőjelezik meg, és amelyek miatt bárki feljogosítva érezné magát a bántalmazásukra. Elnézést kérünk, ha mi valakivel szemben ezt tettük, túllépve a kemény politikai küzdelem határát. Nem szeretnénk többé ebbe a hibába esni. Mert változtatni kell. A politikusoknak, véleményformálóknak tisztességet, józanságot kell mutatni. És igazat kell mondani. A felhergelt, megőrült híveket pedig deradikalizálni kell. Mert ez így nem mehet tovább.”