Szalai Szilárd Pesti Srácok: „De Trump ugyebár azt ígérte, hogy Amerikát teszi naggyá, és ez tulajdonképpen fogalmilag zárja ki, hogy azt, hogy az EU automatikusan profitáljon Trump elnökségéből. Épp ellenkezőleg: ha az EU továbbra is ugyanazt a béna kacsa politikát folytatja, amit az elmúlt 20-30 évben megszokott az éppen aktuális Obamák lábához simulva, akkor rengeteget veszíthet Trump elnökségével. Pedig proaktív tárgyalásokkal hatalmasat nyerhetne is. Csak azok a fránya magukat jó embernek gondolók ne hinnék azt, hogy csak mert ők jóemberek, ezért velük jó dolgok fognak történni…”