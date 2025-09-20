Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Keresik mi dühük forrása”

Megadja Gábor
2025. 09. 20. 15:18
Megadja Gábor ÖT: „Keresed a választ arra a jelenségre, hogy van egy nehezen megfogható düh és frusztráció ebben a világban, a mi világunkban is egyébként Nyugat-Európában, szerintem Magyarországon is. Tehát, ha valamivel nem biztos, hogy mindennel párhuzamot vonnék Magyarország és mondjuk az Egyesült Államok között, fegyveres erőszak meg ilyesmi, azért nem ugyanott vagyunk. De ez a formátlan és nehezen meghatározható düh, amely egyfajta ilyen elégedetlenségből fakad a saját helyzetemmel szemben. Ez egy nagyon általános jelenségnek tűnik most a nyugati társadalmakban Magyarországon is. Az én óvatos feltételezésem az, hogy pont az a probléma, hogy bizonyos, akár médiafelületek,akár egyetemek ennek a dühnek adnak valami célpontot, hogy akkor meg kell találni a te elégedetlenségednek, vagy dühödnek a forrását, hogy mi az a forrás, ami ezt dühöt okozza, mert egyébként valószínűleg maga az egyén se tudja, hogy most mégis mi az ő elégedetlenségének a forrása. De, szerintem ez létezik. Tehát az, hogy ez egy ilyen formátlan és nehezen meghatározható, szerintem eredetileg nem is politikai alapú elégedetlenségnek, vagy frusztrációnak a forrása.”

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

