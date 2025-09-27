Németh Péter Népszava: „Most pedig itt állunk, két vizsgálóbizottság is vár ránk, ne legyen kétségünk, melyik fog munkát végezni; a DK által összehívott, amely arra lenne hivatott, hogy felderítse: mi is történt évtizedeken át a javító-gyerekottho(újabban: börtön) falai között, jártak-e oda és ha igen kik voltak, fekete autóval, gyerek-fiúkért, vagy sem, a másik bizottság, a Fideszé, azért jön létre, hogy bizonyítsa: állam ellenes összeesküvés szövődött, amely ha nem lépnek időben, mint most, akkor általános zendüléshez vezetett volna. Másként: a demokrácia megdöntése volt a cél. Megint csak az olvasóra bízom: melyik bizottság áll majd össze, melyik tud eredményt felmutatni.”