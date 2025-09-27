Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Két vizsgálóbizottság

Két vizsgálóbizottság

Németh Péter
2025. 09. 27. 15:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Most pedig itt állunk, két vizsgálóbizottság is vár ránk, ne legyen kétségünk, melyik fog munkát végezni; a DK által összehívott, amely arra lenne hivatott, hogy felderítse: mi is történt évtizedeken át a javító-gyerekottho(újabban: börtön) falai között, jártak-e oda és ha igen kik voltak, fekete autóval, gyerek-fiúkért, vagy sem, a másik bizottság, a Fideszé, azért jön létre, hogy bizonyítsa: állam ellenes összeesküvés szövődött, amely ha nem lépnek időben, mint most, akkor általános zendüléshez vezetett volna. Másként: a demokrácia megdöntése volt a cél. Megint csak az olvasóra bízom: melyik bizottság áll majd össze, melyik tud eredményt felmutatni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.