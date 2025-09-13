Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kettős mérce

Kondor Katalin
2025. 09. 13. 7:56
Kondor Katalin Magyar Hírlap: „Ám nem adja fel Ursula von der Leyen, a csókos asszony sem, mégpedig a magyarokkal szemben alkalmazott kettős mércét és a hozzá fűződő más igazságtalanságokat sem. Hiszen az is éppen a minap derült ki, hogy a lengyeleknek megtéríti az EU a határőrizet költségeit, nekünk, magyaroknak viszont egyelőre esze ágában sincs ezt megtéríteni. Kettős mércéből jeles, mondhatjuk, s már régóta mondjuk is, de a kettős mérce nemhogy nem szűnik, hanem egyre inkább erősödik. Nem lehet nem látni, és nem lehet tagadni, hogy minden a szuverenitásunk ellen történik a magasságos Európai Unióban.”

