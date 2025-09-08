Ki is akar akasztani?

Lengyel Tamás Facebook: „Gyertek, emeljünk szót a közbeszéd jelen állapota ellen, és mondjuk el közösen, hogy a népszavazásra szükség van, egyébként megfojt minket a gyűlöletkeltés.”
Így írnak ők – Szeptember 8., délután
