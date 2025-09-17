Kibújt a szög a zsákból

Lánczi Tamás Facebook: „Az ír legfőbb ügyész, Rossa Fanning tegnap az Európai Bíróság előtt úgy érvelt a magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel szemben, hogy Magyarország elveszi azt a jogot a nem magyar európai állampolgároktól, hogy beleszóljanak a magyar belpolitikába, továbbá a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozza. Ez nyilvánvalóan hazugság, hiszen a szuverenitásvédelmi törvény senkit sem korlátoz szabadságjogai gyakorlásában. Teljesen nyilvánvalóan kimondták, hogy egyetlen céljuk van, bele akarnak szólni a magyar ügyekbe. Aki pedig az útjukban áll, azt el akarják takarítani. Mi pedig az útjukban állunk, ugyanis a Szuverenitásvédelmi Hivatal azért dolgozik, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele.”