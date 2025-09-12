Lóránt Károly Magyar Hírlap: „Aki az elmúlt évtizedekben, legalábbis a német újraegyesítés óta, figyelte a politikai eseményeket, annak tisztában kell lennie azzal, hogy az orosz-ukrán háború nem azért kezdődött, mert Oroszország meg akarja támadni Európa nyugati felét, hanem azért, mert azt a Gorbacsovnak tett ígéretet, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja maradhat, akkor a NATO egy centit sem terjeszkedik kelet felé, a nyugati hatalmak nem tartották be. A NATO, az orosz tiltakozások ellenére, folyamatosan közelített az orosz határok felé. Ebben a folyamatban az oroszok számára a vörös vonalat Ukrajna NATO tagsága jelentette. Ukrajna NATO-meghívását a 2008-as bukaresti NATO csúcson Európa vezető országai, többek között Franciaország, Németország, Olaszország még ellenezték, de végül beadták a derekukat az angolszász-lengyel követeléseknek. Ugyanebben az időben az ukrán lakosság kétharmada utasította el a NATO-tagságot. és az amerikai héják által támogatott Majdan téri puccs kellett ahhoz, hogy olyan vezetést ültessenek az ukránok nyakára, amelyik elkötelezte magát a NATO tagság mellett, és ezzel egyúttal belevitte Ukrajnát egy olyan háborúba, ami nem ukrán érdekeket szolgál.”