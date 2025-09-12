Rákay Philip Facebook: „Hallva Orbán Viktor szavait Kötcsén, nekem valahogy ez a monológ villant be az Egri csillagok című filmből, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül: „A haza nem eladó semmi pénzen. Elesett Szolnok, elesett Temesvár, ez a vár most az ország. Mielőtt esküdnénk, csak ennyit: aki félti a bőrét, most még elmehet. Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl.” Persze jellemző, hogy Magyar Péter azonnal "palotaforradalomról", belső harcokról, árulásról és effélékről fantáziál. Kinek milyen a lelke, ugye... ”