Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Kommenttálibok”

„Kommenttálibok”

Mandula Viktor
2025. 09. 26. 8:12
Mandula Viktor Facebook: „Az elmúlt évtizedekben alakult ki az a politikai kultúra (nem függetlenül a közösségi médiának becézett mételytől), hogy a politikai elit a Facebookon tobzódó kommenttáliboknak akar megfelelni, az ő elvárásaikhoz igazítja a politikája tartalmát, stílusát. Ezek azok a honfitársaink, akik holtbiztosan tudják, hogy Orbánt "Grazban kezelik", hogy "Anikó asszonyt Kecskeméten rakták össze", hogy a felcsúti juhászt "szándékosan ölték meg", stb. Őket tüzeli Mérő Vera, amikor a Szőlő utca kapcsán egy másik bizonyítatlan politikai pletykát, a Nancy-ügyet emlegeti fel, és természetesen nem törli azokat a kommenteket, amelyek bizonyítékok nélkül állítják, hogy melyik politikus "rendelte meg" a prostituált meggyilkolását. Ezeknek a tálib kommentelőknek játszik lassan mindenki az ellenzéki térfélen: a kontrollvesztetten ordibáló Puzsér Róbert, a Tourette-szindrómásként trágárkodó Perintfalvi Rita és az összes polgárháborús árokásó Pottyondy Edinától Noáron át Somogyi András "humoristáig". Természetesen ebben a folyamatban nem tagadható el a kormányoldal felelőssége, hiszen mindig akció --> reakció a sorrend, és okkal feltételezhető, hogy egy polgáribb, konszolidáltabb, demokratikusabb kormányzás kevésbé hisztérikus ellenzéket eredményezett volna.”

