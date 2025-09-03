Skrabski Fruzsina, Facebook: „Szóval ez a másik találkozójának provokálása, amire Magyar Péter készül, rendkívül kisstílű és, remélem, a végjáték. Magyar György – Péter ügyvédje szerint 0ľ ő nem hallgat meg semmilyen szakértőt, és mindenkinél mindent jobban tud. A Fideszben sokszor kérték ki a véleményemet, volt is, hogy hallgattak rám. Volt, hogy nem értettünk egyet. A kritikáimnak sose volt negatív következménye, annak ellenére mindenhova hívtak, és együttműködtünk, amiben tudtunk.”